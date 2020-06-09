الجيش الوطني الليبي يكشف انتهاكات ميليشيات الوفاق في ترهونة

كشف الجيش الوطني الليبي، عن جرائم حرب ارتكبتها ميليشيات الوفاق الموالية لتركيا في ليبيا، وجدد عهده بالحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في كل البلاد، وهدد باستخدام قوة جوية مفرطة ضد العصابات الإجرامية بطرابلس، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، خلال التقرير، إن عدد النازحين من مدينة ترهونة فقط بلغ حوالي 20 ألف نسمة، حيث فروا وهربوا من جرائم الميليشيات الإجرامية والإرهابية والتكفيرية، مؤكدًا أن هذه الميليشيات استعانت بسلاح الأتراك وبالغزاة الذين قاموا بجرائم تُصنف بأنها "جرائم حرب وضد الإنسانية، وضد الدين الإسلامي وأخلاق الشعب الليبي" بحسب تصريحاته.

وطالبت الأمم المتحدة حكومة طرابلس بإجراء تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب وأعمال انتقامية وثأرية في مناطق الأصابعة وترهونة.