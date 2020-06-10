أخصائي أمراض صدرية: كورونا ليس مرعبا كما يتخيل الجميع

قال الدكتور أمير خيري عثمان أخصائي الأمراض الصدرية والحساسية، إن الأعراض التنفسية، التي تظهر على مصاب فيروس كورونا كوفيد 19، هي نفس الأعراض التي تظهر على الجهاز التنفسي لأي مريض مصاب بمرض فيروسي مثل الإنفلونزا، لكن تختلف في حدتها من حيث ارتفاع درجة الحرارة، شدة ألم العضلات، السعال والتهاب الحلق.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن الأعراض البسيطة للمرض، تظهر على الأشخاص الذي يعمل الجهاز المناعي لديهم بشكل جيد، ما يستطيع مقاومة الفيروس والتغلب عليه، لذلك تكون الأعراض بسيطة مثل الشباب وصغار السن، ومن الممكن أن تتفاقم مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مرضى الأورام، وفي ذلك الوقت يجب التوجه للمستشفى.

وتابع: أن معظم من يصابوا بفيروس كورونا، يمروا بأعراض بسيطة، خاصة صغار السن وذوي المناعة الجيدة، وطمأن الجميع، أن الفيروس ليس مرعب بالصورة التي يتخيلها الجميع، فهو مرض فيروسي بسيط، ومعظم الأعراض التنفسية تكون بسيطة، وفي معظم الأشخاص من الممكن أن يتم شفائهم بدون علاج أو علاج بسيط، مثل الباراستيمول خافض للحرارة، فيتامين سي، والفواكه الطازجة، والغذاء المتوازن.