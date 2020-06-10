تنظيم ندوات توعية لسيدات الأقصر حول كيفية الاكتشاف المبكر لـسرطان الثدي

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، أنه في إطار حملات التوعية التي يقدمها للسيدات بمختلف قري ونجوع الأقصر، نجح في تنظيم ندوات توعية للسيدات حول أهمية وكيفية الاكتشاف المبكر لـ"سرطان الثدي" لسرعة علاجه في المراحل المتقدمة، وذلك لعدد من السيدات فى منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، وكذلك لعدد من السيدات في قرية العشي التابعة لمدينة الزينية.

وأوضحت إدارة المستشفى أنه تم تنظيم تلك الندوات خلال العام الجاري قبيل أزمة انتشار فيروس كورونا بمصر، حيث أقيمت أول ندوة للتوعية برعاية مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، تحت شعار "عشان إنتي غالية علينا"، وذلك بحضور حوالى 200 سيدة من منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر.

وأقيمت الندوة الثانية للتوعية بحضور حوالى 250 سيدة من قرية العشي شمال محافظة الأقصر، وذلك بتوجيهات من المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور هاني حسين، وسط تفاعل كبير من السيدات الحضور والأسئلة لمعرفة المزيد والمزيد حول المرض وكيفية الوقاية منه واكتشافه للعلاج، حيث تم تقديم محاضرة شاملة للأهالى تم خلالها شرح أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وكافة طرق العلاج التي تتطلبها السيدة لمواجهة المرض، وعقب انتهاء المحاضرة تفاعل معه السيدات وكان لقاء مفتوح للتطرق إلي كل ما يخص مرضي سرطان الثدي.