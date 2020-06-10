تكثيف أعمال متابعة حالات العزل المنزلي والمخالطين في الأقصر

أعلن العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، تكثيف أعمال الترصد والمتابعة من قبل فريق إدارة الطب الوقائي لحالات العزل المنزلي والمخالطين والاطمئنان على صحتهم.

وأضاف الهواري أن أعضاء الفريق الوقائي تابعوا مدى التزام الحالات بالعزل المنزلي، واتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، وأعطى الفريق الأدوية للمخالطين مع الشرح لهم جرعات استخدامه والتأكيد عليها.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع المخزن الإقليمي للأدوية؛ لتوفير الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد؛ لتوزيعها على مرضى العزل والمخالطين لهم بدائرة المركز.