فيديو.. أستاذ طب أطفال: الأعمار أقل من 4 سنوات لا ترتدي كمامات

أكدت الدكتورة لمياء محسن، عميدة كلية الطب بجامعة نيو جيزة، وأستاذ طب الأطفال، على ضرورة عدم ارتداء الكمامة، للأطفال الذين أعمارهم أقل من 4 سنوات.

وقالت لمياء محسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأطفال من 4 أعوام لـ10 أعوام، هم من يحق لهم ارتداء الكمامات، فضلًا عن أنه ليس من المنطقي، تواجد الأطفال في الأماكن المزدحمة، بأي شكل من الأشكال.

وأضافت محسن، أن الأم في حالة وضعت الكمامة لطفلها، لابد من متابعتها المستمرة له، خاصة وأنه في حالة بلل الكمامة بلعاب الطفل، ستضر الطفل، لذلك تغييرها أمرًا ضروريًا، ونزعها بعد ساعة ونصف أو ساعتين، لأنه سيكون خطرًا إذا بقيت الكمامة على فم وأنف الطفل أكثر من ذلك.