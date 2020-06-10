سنغافورة: 451 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت سنغافورة، اليوم، 451 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد19"، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 38965 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لتستقر بذلك حصيلة الوفيات عند 25 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة السنغافورية في بيان، إن معظم حالات الإصابة الجديدة كانت لعمالة أجنبية تقيم في مساكن مشتركة، مضيفة إن ثمة 3 سنغافوريين أو مقيمين دائمين من بين الحالات الجديدة و4 من الموظفين الأجانب.

وتحتل سنغافورة المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الإصابات بكورونا المستجد بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" تليها إندونيسيا ثم الفلبين ثم ماليزيا ثم تايلاند ثم فيتنام ثم ميانمار ثم بروناي ثم كمبوديا ثم لاوس

ماليزيا تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

وفي ماليزيا، سجلت السلطات، إصابتين جديدتين بكورونا المستجد، وسط تفاؤل كبير بالتخلص من الوباء.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - في مؤتمر أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - إنه مع ظهور الحالتين الجديدتين، فقد بلغ عدد الإصابات الإجمالي 8338 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح عبدالله، أن إحدى الحالتين كانت متفشية واردة من الخارج، والأخرى متفشية محلية لعامل أجنبي في ولاية سراواك شرق ماليزيا.

وأضاف عبدالله، أنه تم تسجيل وفاة شخص واحد من كورونا اليوم، ليصل العدد التراكمي للوفيات إلى 118 حالة "1.42% من إجمالي الإصابات".

وأشار المسؤول الماليزي، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضاً 1206 حالات متلقية للعلاج في مستشفيات العزل، بمن فيهم 5 مرضى تحت العناية المركزة.

وبالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 7,014 حالة، بعد تعافي 39 شخصاً "ما يعادل نحو 84.12%".