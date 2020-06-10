طب بنها تبحث مع الطلاب آليات وضع الامتحانات في ظل كورونا

استقبل الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور مدحت رفعت وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور عمرو الدخاخني منسق الأنشطة الطلابية وفدًا من طلاب الفرق النهائية الرابعة والخامسة والسادسة.

وتم خلال اللقاء عقد مناقشات حول كيفية وضع جداول الإمتحانات في هذه الفترة العصيبة في ظل فيروس كورونا المستجد وإيجاد أفضب الطرق لعقد الإمتحانات بما يتناسب مع متغيرات هذه الفترة الحساسة، وبما يؤمن للطلاب اداء الإمتحانات بأمان بعيدًا عن احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشار القاضي إلى أن إدارة الكلية حريصة على توفير جو من الأمان للطلاب لأداء الإمتحانات بما يتناسب مع طبيعية المواد الدراسية ومتغيرات الفترة الحالية.