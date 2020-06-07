"طب بنها" ينعى أستاذا بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

نعى قسم الفارما كولوجي بكلية الطب البشري بجامعة بنها الدكتور محمود الفولي، الأستاذ بالقسم، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء في النعى "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد قسم الفارماكولوجي ببنها اليوم أستاذا فاضلا نحسبه من الشهداء بإذن الله بعد معاناته مع مرض كورونا الأستاذ الدكتور محمود الفولي، تغمده الله بواسع المغفرة والرحمة".

فيما وجه الدكتور مصطفى القاضى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التعازي لأسرة الأستاذ الراحل.

ونعى عدد من الأطباء على صفحاتهم على "فيس بوك" والمكتب الإعلامى لكلية الطب الفقيد.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني مدير الشئون العلاجية بالمستشفى الجامعي ببنها، أن الراحل يعمل أستاذا بالكلية وليس ضمن الفرق الطبية العامله بالمستشفي وأنه تم نقله للمستشفي مصابا بالفيروس بعد أن ظهرت عليه الأعراض وجري حجزه في قسم العزل الخاص باعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين بالمستشفي حتي وافته المنية موجها الاعزاء لاسرته ومحبيه وتلاميذه داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته.