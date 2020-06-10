رئيس قسم الصدر بالأزهر: 80% من مصابي كورونا علاجهم العزل المنزلي

ناشد الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أي مواطن يعاني من أعراض عطس أو كحة وتكسير عظام مع فقدان حاسة الشم أن يعتبر نفسه مصاب بفيروس كورونا ويعزل نفسه بمنزله دون تناول أي أدوية باستثناء تناول الباراسيتامول فقط.

وأضاف "صدقي"، خلال حواره برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر شاشة فضائية "mbc مصر 2"، أن هذه الأعراض حال استمرت لمدة يومين أو 3 أيام وبدأت تختفي لا يجب تناول أي أدوية فيتامين أو غيرها، لافتا إلى أنه من 70 إلى 80% من المصابين بأعراض بسيطة علاجهم العزل المنزلي مع المسكنات البسيطة، والقلق المبالغ فيه بإجراء الإشاعات والتحاليل إهدار للأموال ومضيعة للوقت.

وأوضح أنه يعالج أغلب الحالات عن طريق الهاتف المحمول بناء على صورة أشعة مقطعية، لافتا إلى أن من يعاني من ضيق التنفس وزيادة النهجان وزرقان في الشفاه، وارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في معدل التنفس، وزيادة ضربات القلب، يؤكد أن درجة إصابته بفيروس كورونا شديدة، ولابد من ذهابه للمستشفى.