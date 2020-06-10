مسجد الحسين يستقبل الجمعة المقبلة.. والخطبة عن أسباب رفع البلاء

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ مصطفى عبد السلام أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد 20 شوال ١٤٤١هـ الموافق 12 / 6 / ٢٠٢٠م ، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وبحسب بيان للاوقاف، فشمل موضوع خطبة الجمعة عن : أسباب رفع البلاء ، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس ، والاعتذار للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع , نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

ونوهت الوزارة أن إقامة الجمعة القادمة 12 / 6 / 2020 م قاصرة على مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) فقط، وباقي مساجد الجمهورية يرفع بها اذان النوازل .