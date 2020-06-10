فيس بوك تطلق تطبيق "مسنجر كيدز" المخصص للأطفال

أعلنت شركة "فيس بوك" اليوم، إطلاق تطبيقها الجديد "مسنجر كيدز" المخصص للأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة أولياء الأمور على إيصال أطفالهم بأصدقائهم وعائلاتهم، وبدءًا من اليوم، سيتمكن أولياء الأمور في دول المنطقة من تنزيل التطبيق من متجري "أبل ستور" و"جوجل بلاي".

جاء نزول التطبيق في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول انتشار وباء كوفيد -19، واضطرار المدارس إلى الإغلاق وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي في المجتمع، حيث لجأ أولياء الأمور إلى التقنية أكثر من أي وقت مضى لمساعدة أطفالهم على التواصل مع أصدقائهم، وكانوا يتطلعون دائمًا إلى توفر تلك الخدمة شرط أن تكون لهم القدرة على التحكم ومراقبة أطفالهم.

ويقدم تطبيق "مسنجر كيدز" إمكانية إجراء مراسلات فورية ومحداثات مرئية (فيديو) تساعد الأطفال على التواصل مع الأصدقاء والأقرباء ضمن بيئة مرحة وآمنة يتحكم فيها أولياء الأمور.