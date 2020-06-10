وزيرة التضامن: بموت لما أشوف طفلة بلا مأوى.. وحقهم علينا توفير الرعاية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الصورة التي تداولها بعد رواد وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن أحمد جميل خليل إبراهيم، وبرفقته ابنته چومانا، ويقوم ببيع المناديل للإنفاق عليها، أثرت فيها ودفعتها للاستجابة الإنسانية لحالته، بعد أن شهد تعاطف كبير على وسائل التواصل.

وأوضحت أن الوزارة تبنته وفق توجهها الخاص بمبادرة "مواطنين بلا مأوى": "إحنا عندنا 17 عربية بتجوب في الشارع علشان نجمع الناس اللي زيه في مؤسسات الرعاية التي تم افتتاحها خلال هذا العام".

وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الوزارة تكشف على المواطنين بلا مأوى الذين يجوبون الشوارع، حتى قبل اجتياح فيروس كورونا: "وجود رجل يتسول بدون مأوى هو أمر خاطئ، ووجود طفله معه ده بيموتني، ومن حق بنته يكون ليها حماية، إحنا افتتحنا 7 مؤسسات رعاية هذا العام للكبار بلا مأوى، وفى كل الأحوال نكشف على المواطنين للتأكد من عدم وجود أي أمراض معدية".

ولفتت إلى أن وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية تساعد "التضامن": "الاتجاه الحقوقي في مصر أصبح حقا أصيلا فينا وكلنا نفخر بأننا حريصين على حقوق المواطن بما فينا جهاز الشرطة والنائب العام".

ومازحت الإعلامية بسمة وهبة، نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة لها "أنا غيرانة منك جدًا"، لتمازحها الوزيرة: "أنا سعيدة بلقائك والتواصل معاكى دايمًا.. أنت أهل خير طوال عمرك".

وأكدت أن وزارة الداخلية قد عثرت على المواطن واقتادته إلى قسم الشرطة بتهمة التسول: "الشرطة خافت على الطفلة وخدته علشان تتأكد إذا كانت بنته أو مش بنته، ولما تواصلنا معاهم أكدوا إنها بنته وتم استرداد الرجل من وزارة الداخلية"، مشيرة إلى أن المواطن يقطن في غرفة إيجار ويعاني من مشكلات أسرية مستمرة بسبب ضيق ذات اليد: "قولتله لو شوفت البنت في الشارع هاخدها منك، ومتقعدش بالبنت في الشارع، ولو هي اتربت واتعودت أنها تقعد في الشارع هتبقى مشكلة لجيل جديد".

وتابعت: "عندنا توجه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بكافة المواطنين وعدم ترك أحدهم في الشارع أو بلا مأوى، وسعيدة بالصحوة في المجتمع المصري لأن التعاطف المادي مش كفاية، وياريت نساهم في تغيير حياة الكثير من المحتاجين، وبنك ناصر الاجتماعي يهدف إلى إخراج مساعدات اجتماعية وإقراض للمشروعات متناهية الصغر، ولن نألوا جهدا لحماية جميع المواطنين قدر المستطاع".

واستكملت: "هنعمل تطبيق قريب إنه لما أي مواطن يجد شخصا في الشارع يقوم بتصويره وإرسال الصور إلى الوزارة، وسيتم التعامل معهم على وجه السرعة".