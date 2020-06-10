استمرار أعمال الرش والتطهير والصيانة ورفع الإشغالات بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، واستمرار عملية صرف المعاشات، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقًا لخطة المحافظة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال تأهيل وصيانة لأعمدة الإنارة لمدخل قريتي بني أحمد الغربية وتلة، إضافة لحملة نظافة ورفع المخالفات الصلبة لقرية تلة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش التطهير بالشوارع والأحياء الرئيسية بحي جنوب المدينة، إضافة لحملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بقرى إطسا وإطسا البلد والبيهو، وبحي شرق وغرب المركز، إضافة إلى إجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بطريق شوشة.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، صرف المعاشات بمكتب بريد بمحيط قرية بني عامر، وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة للطرق الرئيسية، إضافة لرفع تراكمات القمامة وحملة النظافة بقرية بني حرام التابعة للمركز، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير لماكينات الصرف الآلي، ومتابعة الحالة العامة لمواقف السيارات.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، أعمال رفع تراكمات القمامة بقريتي حلوة وأبو عزيز.