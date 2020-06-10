"عزل ملوي" يستقبل 8 مصابين جدد بفيروس كورونا وتعافي 26

أعلنت مصادر طبية بمستشفي عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن استقبال 8حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، من محافظة "المنيا"، وبهذا تكون عدد الحالات المصابة وتتلقى علاجها حالياً داخل المستشفى 130.

قال مصدر بالمستشفي، إن عدد الحالات المصابة بالفيروس التي دخلت المستشفى حتى اليوم لتتلقى علاجها منذ افتتاحها بشكل استثنائي في الثالث من إبريل الماضي من هذا العام حوالي 604 حالة.

وأضاف أنه من المقرر خروج 26 حالة من المستشفى من محافظتي "المنيا وبني سويف" بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس وتحول نتائج تحاليلهم من السلبية إلى الإيجابية.

ولم تسجل المستشفي اليوم أي حالات وفيات، إذ يبلغ عدد حالات الوفيات داخل المستشفى منذ افتتاحها بشكل إستثنائي في الثالث من إبريل الماضي لهذا العام لتلقي المصابين من كافة محافظات الصعيد وصل إلى 35.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم بقسم الرعاية المركزة 15 من بينهم 5 حالات فقط على أجهزة التنفس الصناعي، والمستشفى لم تستقبل على مدار هذا الأسبوع لحالات أطفال مصابة بكورونا من أي محافظات.

ونصحت إدارة المستشفى المواطنين بتوخي الحطية والحذر، وأتباع كافة تعليمات وزارة الصحة التي تصدرها بشكل دوري للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وإرتداء الكمامات أثناء العمل وفي المواصلات والأماكن العامة، وتطهير الأيدي باستمرار بالكحوليات والمعقمات، والبعد عن التجمعات والإلتزام بالتباعد الاجتماعي.