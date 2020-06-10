4 مميزات فى تطبيق "مسنجر كيدز" للأطفال من فيس بوك

أعلنت فيس بوك، إطلاق تطبيق مسنجر كيدز للأطفال، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدة أولياء الأمور على إيصال أطفالهم بأصدقائهم وعائلاتهم.

وترصد"الوطن" فى هذا التقرير، أبرز ما يتضمنه "مسنجر كيدز" من الميزات المخصصة للأطفال، للتواصل مع أحبائهم.

يقدم تطبيق "مسنجر كيدز"، مميزات وخصائص تضفي المزيد من المرح على المحادثة من بينها:

أقنعة مرحة، وجوه إيموجي ومؤثرات صوتية

إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو أو المراسلات النصية مع أصدقائهم وأقربائهم الكبار في العمر (المعتمدين من ولي الأمر)، والذين ستصلهم تلك الرسائل على تطبيق مسنجر العادي المتوفر لديهم.

مكتبة ملائمة للأطفال تتضمن مختارات خاصة من صور بصيغة GIF وملصقات وأقنعة وأدوات رسم تتيح للطفل زخرفة المحتوى والتعبير عن شخصيتهم.

يتيح تطبيق "مسنجر كيدز" لأولياء الأمور القدرة على التحكم، حيث سيتمكنون من الإدارة والتحكم في قائمة الاتصال ومتابعة كيفية استخدام أطفالهم للتطبيق. كما يتحكم ولي الأمر في الحساب وقائمة الاتصال من خلال لوحة تحكم أولياء الأمور الخاصة بتطبيق "مسنجر كيدز" من خلال تطبيق فيسبوك الخاص بهم والمتوفر بنظامي iOS وأندرويد.