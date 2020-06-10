وزارة الخزانة: العجز الأمريكي هذا العام بلغ 1.9 تريليون دولار

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، أن العجز في أول 8 شهور في العام المالي 2020 وصل إلى رقم قياسي بلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي، متجاوزا بذلك أكبر عجز سنوي تم تسجيله في 2009 بمقدار 1.4 تريليون دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن العجز في شهر مايو الماضي بلغ 399 مليار دولار، وهو ثاني أكبر عجز شهري تم تسجيله بعد شهر أبريل الذي حطم كل الأرقام القياسية بعجز قيمته 738 مليار دولار.

وأوضحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الزيادة الهائلة في حجم الاقتراض خلال الشهور الأخيرة كان سببه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي دفعت الكونجرس للتصديق على دعم وإغاثة وتمويل طارئ للبلاد بقيمة 3.6 تريليون دولار، كما مرر مجلس النواب مشروع قانون جديدا بدعم قيمته 3 تريليونات دولار، لكن من المتوقع أن يقلل مجلس الشيوخ من قيمته ليصبح تريليون دولار فقط في يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مكتب الميزانية في الكونجرس يتوقع بناء على المقترحات التي يتم مناقشتها داخل المجلس أن يبلغ العجز المالي السنوي هذا العام نحو 4 تريليونات دولار.

وأضافت "ذا هيل"، أن المستوى العام للدين الواقع على الحكومة الأمريكية من المرجح أن يتجاوز الناتج الاقتصادي هذا العام للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.