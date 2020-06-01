أسامة ربيع: عبرت قناة السويس أكبر وأحدث سفينة في العالم الاثنين الماضي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن يوم الاثنين 25/5 عبرت من قناة السويس أكبر وأحدث سفينة في العالم، وتم تدشينها من ترسانة كوريا الجنوبية 20/4/2020، وأول إبحار لها مرت على 3 موانئ بالصين ثم مرت على قناة السويس، حمولتها 234 ألف طن وتحمل 23 ألف و900 حاوية، و400 متر طولها وعرضها 61 مترا، وهي أول مرة تقوم برحلة في العالم.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن السفن الكبرى تختار الطرق الأقصر والآمن وتختار قناة السويس، مشيرا إلى أنه يتم التغيير والتعديل في العمل بقناة السويس طبقا لظروف الاقتصاد العالمي.

وتابع ربيع أن غدا ستمر من قناة السويس 66 سفينة، والأسبوع قبل الماضي كانت 33 سفينة، وكان رقم قليل للغاية، مؤكدا على أن قناة السويس اتخذت الإجراءات الاحترازية مع إجراءات التعقيم والتطهير، وبوابات التطهير، إضافة لأخذ الإجراءات الاحترازية للسفن.

واستكمل ربيع أنه كانت توجد سفينة موبوءة والحجر صحي منع صعود أي شخص عليها، وكانت أكبر سفينة عملاقة، ولكن تم إمدادها بالوقود ودعمها.