غرفة المستشفيات الخاصة: ضغطنا تكاليف علاج كورونا لأقصى حد ممكن

كشف الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الخدمات الطبية الخاصة، تفاصيل اجتماعه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قائلا: إن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات، وليس التسعيرة فقط، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الطبي الخاص في مواجهة الأزمة، واجب، وأنه دائم المشاركة في الحملات القومية، التي تقوم بها الدولة.

وأوضح عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن علاج كورونا في المستشفيات الخاصة، يلزمه التأكد من شروط مكافحة العدوى في المستشفيات، والالتزام ببرتوكولات العلاج، والتفاهم بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الكبرى، التي تقدم العلاج، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا على ضغط التكاليف قدر الإمكان، "مش الأرقام اللي احنا بنسمعها والمعاناة اللي احنا بنسمع عنها".

وتابع: "هيكون فيه شيء مقبول جدا، بحيث تكون فيه موافقة مع وزارة الصحة عليه، والقطاع الخاص عمل مجهود عشان يضغط التكلفة دي، لأكبر قدر ممكن".