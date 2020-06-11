الأنبا تادرس ينعى الشيخ الغرباوي أمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد

نعى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها وجميع الأباء والكهنة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة الشيخ محمد الغرباوي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، والذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الأنبا تادرس خلال بيان صحفي صادر عن المطرانية عن حزنه الشديد لوفاة الشيخ الغرباوي مؤكدا أنه كان رجل دين فاضل محبوب وأخ عزيز للجميع، كما أنه كان متعاون دائما ويسعى في كل مواقفه لخدمة الوطن بحب وإخلاص، وكانت تجمعه علاقة مودة ومحبه بينه وبين مطران بورسعيد.

وقدم الأنبا تادرس مطران بورسعيد خالص التعازي إلي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وأسرة الفقيد وجميع أصدقائه، وللفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء.