فاروق حسني: توقفت عن الرسم والعرض .. "مش عاوز الفن يطلع متعاص كورونا"

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة سابقًا، إن المتحف المصري الكبير، انتهى من الأساسيات الخاصة به، من حيث المباني، ويتم العمل حاليا على سيناريو العرض، مؤكدًا أن افتتاح المعرض، كان من المفترض أن يكون خلال الشهرين الماضيين، ولكن بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، سيكون جاهز للافتتاح العام المقبل.

وعن حياته في زمن كورونا، أضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن افتتاح المعارض والمتاحف والتجول فيها، مفيدة لروح الإنسان، لكن للأسف الشديد فيروس كورونا منعت أي شخص أنه يبدع، "لو فيه مبدع هيتوقف.. أنا شخصيًا متوقف من ساعة الفيروس، مش بحب الفن يطلع متعاص بكورونا، وشكله مش كويس، إحساس وحش".

وتابع: "متوقف عن العرض والرسم معنديش إحساس وإبداع، كل يوم نقرأ كام حالة إصابة ووفيات من كورونا، بيصعب عليا الوطن"، موضحًا أن الدولة تقوم بإجراءات شديدة واحترازية كبيرة جدا، "الحكومة بتقوم بالواجب وأكتر شوية"، ولكن فيروس كورونا قوي، بل أقوى من أمريكا ذاتها.

وعن إذا ما فكر في رسم صورة تُعبر عن زمن كورونا، وأي الألوان الذي سيستخدمها في الصورة، قال مازحًا: "دي من غير ألوان خالص، شيء غير محبب في نفسي أعمل كده، ومش أحب اوصله للمتلقي، لو مكنتش هوصل للمتلقي إحساس راقي وعظيم ومبهج، يبقى ملهوش لازمة، الناس تقتني لوحات عشان تضفي البهجة".