فيديو.. زاهي حواس: حملة الهجوم على الأهرامات تخاريف إنجليزية

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، إن الهجوم على الأهرامات، وحملة مهاجمة الأهرامات المنطلقة من بريطانيا، ماهي إلا تخاريف إنجليزية، تزعم أن بناة الأهرامات عبيد سود، وكان يوجد تمثال في متحف، يخص أحد التجار الرقيق، وبعض الإنجليز المتخلفين، ربطوا بين تاجر الرقيق والأهرامات، وقالوا إن الأهرامات بنيت بالعبيد.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك مقبرة مكتوب عليها أن من عمل في بناء المقبرة، أخذ الأجر مقابل عمله، بالإضافة لاكتشاف مقابر بناة الأهرامات بجوار الأهرامات، وإذا كانوا عبيد، لم يكن ممكنا بناء مقابر لهم، ولو أنهم عبيد، لن يعدوا مقابرهم للعالم الآخر، والعبودية والسخرة من الممكن أن تبني مباني ضخمة جدا، لكنها لا يمكن أن تبدع، وبناء الهرم به إبداع وإعجاز علمي، يظهر أن عائلات كبيرة شاركت في بناء الأهرامات.

وتابع حواس، أن الحملة الإنجليزية ضد الأهرامات ناتجة عن غباء إجتماعي إنجليزي، وكل الأدلة اللغوية والأثرية تثبت أن إدعاءات الإنجليز ليست لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه كان متخوفا من تطوير وتجميل ميدان التحرير ولكن بعد الإنتهاء من أعمال التجميل وجد شئ بديع.

واستكمل حواس: "اللي أنا طالبه يكون على مدخل سليمان باشا لوحتين بيتكلموا عن إنجازات الحكومة وإعلانات، ولكن المسلة بجوار الكباش والإنارة والمتحف المصري ومجمع التحرير أظهرت جمال الميدان وأصبح الميدان من أعظم ميادين الدنيا وأصبح مبهر وفخور جدا وبشكر رئيس الوزراء الذي قاد الفريق الأثري والمعماري الذي أصبح جوهرة في قلب القاهرة، وعاوزين نربط الشعب بالميدان".