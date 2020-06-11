تعاف 33 شخصا من كورونا في "عزل إسنا" بينهم 3 كانوا في العناية المركزة

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب الأقصر، اليوم، مغادرة 33 متعافيا من الفيروس للمستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى إن المتعافين ومن بينهم 3 حالات كانوا في الرعاية المركزة وحالة ولادة قيصرية وطفلها ، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

ويشار إلى أنه بخروج هذا العدد من المتعافين يكون الإجمالي لحالات التعافي بالمستشفى قد وصل إلى 603 حالة منذ تخصيصه لعزل مصابي كورونا.

وكان مصدر طبي بمستشفى العزل الصحي في إسنا بمحافظة الأقصر، كشف عن نجاح الفريق الطبي، أمس الأربعاء، في إجراء عاشر عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، في سابقة فريدة من نوعها.