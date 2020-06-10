رفع 35 طن قمامة بالعشي والزينية شمال الأقصر

قامت الوحدة المحلية لقرية العشي التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأربعاء، باستكمال أعمال النظافة داخل نطاق القرية على شارع ( نصرالله-العشى ) بالتنسيق مع رئاسة المركز.

وأوضح أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم رفع حوالي 25 طنا من القمامة والتراكمات وال مخلفات الصلبة، بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز ومكي عمر سكرتير القرية ومسئول النظافة بالقرية، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية برفع 10 أطنان من القمامة بقيادة طه عباس مسئول النظافة بالمدينة.

وأضاف "الهواري"، أن مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحري اتخذ الإجراءات اللازمة لرفع نخلة كانت قد وقعت على طريق الجزيرة بقرية الزينية بحري كانت تعيق سير السيارات والمارة.