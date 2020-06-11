المساجد تفتح أبوابها مجددا لاستقبال المصلين في الكويت

بدأت الكويت، أمس الأربعاء، إعادة فتح المساجد أمام المصلين، مع الحفاظ على إجراءات احترازية مشددة، وفتح أكثر من 900 مسجد من إجمالي 1600 بعد إعداد المساجد وتجهيزها بالاحتياطات الصحية المطلوبة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، في وقت سابق، إنه سيُسمح بأداء صلوات المغرب، والعشاء، والفجر، جماعة في المساجد.

وأوضحت مصادر، في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية، الأحد الماضي- أنه سيسمح بالصلاة في المساجد وقت حظر التجول داخل الأحياء السكنية، عبر الذهاب إلى المساجد سيراً على الأقدام.

وكان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي، أصدر في وقت سابق قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة، اعتبارا من أمس الأربعاء، بدءاً من صلاة الظهر، وكذلك أداء صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالكويت العاصمة، بدءا من الجمعة المقبلة، للعاملين بالمسجد فقط، على أن تبث الصلاة في تلفزيون الكويت.