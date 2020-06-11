وفاة محسن عادل الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار

توفى منذ قليل، الخبير الاقتصادي المعروف محسن عادل، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد صراع قصير مع المرض.

وشغل عادل، الذي امتلك خبرة اقتصادية كبيرة، في مجال الاستثمار وأسواق المال، عدة مناصب حكومية، كان آخرها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وقبلها نائب رئيس البورصة، وبعد تركه العمل الحكومي، انتقل للعمل مع مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية.

وكان عادل قد دخل في نوبة مرضية خلال الأيام الماضية، دخل إثرها أحد المستشفيات الخاصة.

وقال أحد المقربين منه، إنه كان يعاني مشكلات في الضغط والسكر والقلب، نافيا أن تكون الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.