خطوبة ومرض وشائعات.. أحداث شغلت الوسط الفني في أسبوع

شهد الوسط الفني هذا الأسبوع، أحداث كثيرة، منها الحزين والسعيد، بدأ بخلاف شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، والذي كاد أن يصل للطلاق، لولا تدخل أحمد سعد، ويظهر كل واحد منهم ليكذب هذا الكلام، عبر السوشيال ميديا.

بعدها ظهور خبر إصابة شيرين عبدالوهاب ووالدتها بفيروس كورونا، ليظهر شقيق شيرين محمد عبدالوهاب، وينفي هذا الكلام.

وفاة حسين الجسمي في حادث سير، خبر انتشر عبر السوشيال ميديا مؤخرًا، وظهر بيان من مدير المكتب الفني لـ"إم بي سي"، ينفي هذه الشائعة.

وشائعة إصابة الفنان محمد عبده بفيروس كورونا، بعد اكتشاف إصابة مستشاره الإعلامي، ليظهر ابنه عبدالرحمن، لينفي كل هذا عبر تويتر، قائلا: "والدي بخير.. أنتم بخير؟".

ومن الأخبار التي صدمت الجمهور، إصابة الفنانة إيمان العاصي، التي ظهرت عبر إنستجرام، لتعلن تعافيها من كورونا، وأنهال عليها الدعم والتهنئة من أصدقائها والجمهور.

وكانت لتحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد حقنها باللازمة، أثرا سعيدا على الوسط الفني والسوشيال ميديا.

خطوبة الفنانة نيللي كريم، بعد سلسلة من التكذيب والشائعات، لرجل الأعمال عمر إسلام، وزفاف المطرب محمد الشرنوبي، على مديرة أعمال أنغام في احتفال عائلي، وخطوبة مغني المهرجانات حسن شاكوش لبنت الجيران، هي الجانب السعيد لبعض الفنانين خلال أسبوع.