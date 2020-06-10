فنانون يدعمون إيمان العاصي: ياريت الناس تتعلم منك ويتبرعوا بالبلازما

عبر عدد من الفنانين، عن دعمهم للفنانة إيمان العاصي، بعد إعلان إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا، وتبرعها بالبلازما للمصابين، وذلك عبر "انستجرام" والصفحات الرسمية على "فيس بوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للنجم محمود ياسين على "فيس بوك"، تعليقا، "إيمان العاصي حمدلله على سلامتك وفي ميزان حسناتك ربنا يشفي كل مريض".

وقالت الفنانة سوسن بدر، "حبيبتي حمد لله على سلامتك"، وبادرت ريم البارودي، "سلامتك حبيبتي ألف مليون سلامة والحمد لله تستاهلي كل الخير".

وقالت مي سليم: "ألف سلامة عليكي الحمد لله إنك بخير ربنا يحفظك"، ولقاء الخميسي "ألف حمد الله على السلامة ياروحي، حبيبة قلبي أنا مكنتش عارفة سامحيني لو مسألتش واطمنت عليكي".

وتضامن الفنان محمد محمود عبدالعزيز، مع تجربة "إيمان"، قائلاً: "إيه ده ألف سلامة عليكي أنا لسة عارف منك إنتي دلوقتي أصلا، ألف ألف سلامة وربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة إن شاء الله".

وقابت أيتن عامر "حمد الله على سلامتك يا ايمز"، وقالت حنان مطاوع: "حمدًا لله على سلامتك يا حبيبتي أجر وعافية، جدعة يا إيمان وربنا يعافي كل الناس ويرفع الغمة، بحبك".

ومازح أحمد السعدني، "إبمان"، بقوله "بطلي كدب يا إيمان إنتي لسه ماخفتيش ومحمرة من الحرارة، حمدالله على السلامة يا باشا".

وقال كريم قاسم: "أنا فخور بيكي، وألف حمدًا لله على سلامتك"، وردت بشرى: "ألف حمدًا لله على سلامتك يا إيمان، الحمدلله إنك بخير دلوقتي وفعلا بقيتى مفيدة أكتر من أي حد سليم ومجالوش الفيروس، ياريت ناس كتير تتعلم منك ويتبرعوا بالبلازما عشان ينقذوا ناس تانية كتير مصابة عشان الواحد دمه محروق من اللي بنسمعه عن حالة اللامبالاه وانعدام الإنسانية اللي عايشينها الفترة العصيبة دى واحنا أصلا طمعانين في كرم ورضا ولطف ربنا".