وزير الصحة اليمني: 30 مليون مواطن يواجهون كورونا وأوبئة أخرى

قال وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، أمس الأربعاء، إن نحو 30 مليون يمني، يواجهون خطر الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعدد من الأوبئة الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن ذلك جاء في كلمة لباعوم، خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الصحة العرب الذي تترأسه البحرين في دورته الحالية.

وأضاف باعوم، أنه "إضافة إلى مخاطر فيروس (كورونا) يواجه اليمنيون عددا من الأوبئة الأخرى من بينها الملاريا وحمى الضنك وفيروس التشيكونجونيا (ينتقل عبر البعوض) والكوليرا والتيفوئيد"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشار الوزير اليمني، إلى أن بلاده لا تملك سوى 6 أجهزة "بي.سي.آر" و17 جهاز أشعة مقطعية و500 جهاز تنفس اصطناعي وثلاثة ألاف شريحة فحص (بي.سي.آر).

وأوضح باعوم، أن المنخفض المداري الأخير الذي ضرب عددا من المحافظات اليمنية في إبريل الماضي أدى لتفشي "الحميات".

وأكد وزير الصحة اليمني، أهمية توفير الدعم العاجل للقطاع الصحي في اليمن حتى يتمكن من مواجهة هذه الأوبئة.

وأشار باعوم، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات وفقا للإمكانيات المادية المتاحة بالشراكة والتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين والقطاع الخاص.

وأوضح باعوم، أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء انتشار الأوبئة تتطلب تدخلا عاجلا ودعما للقطاع الصحي للعمل على مساندة الجهود الحكومية في هذا المجال.