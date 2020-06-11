لطلاب الثانوية.. 3 خدمات تقدمها بوابة الأزهر "أون لاين"

بدأت العديد من القطاعات التعليمية، في اللجوء إلى الخدمات الإلكترونية، كبديل للخدمات العادية، بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم بوجه عام، ومصر بوجه خاص، ومنها بوابة الأزهر، التي تقدم كل ما يخص طلاب المعاهد الأزهرية، بجميع فئاتها.

ولأول مرة، تقدم بوابة الأزهر عدد من الخدمات أون لاين، تيسيرًا على الطلاب، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن"، أهم تلك الخدمات التي تقدمها بوابة الأزهر:

الاستعلام عن رقم الجلوس

لأول مرة تم نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على الإنترنت، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتمكن الطلاب من الحصول على رقم الجلوس، وطباعته بكامل بياناته، وفقًا لما نشر بموقع "بوابة الأزهر"، التابع لقطاع المعهد الدينية الأزهرية.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الحصول على رقم الجلوس أونلاين من خلال الدخول هنـــــا.

ثم ادخال الرقم القومي للطالب، والضغط على البحث.

وستظهر الرقم فورًا.

المراجعات النهاية لطلاب الثانوية الأزهرية

وتقدم بوابة الأزهر شرح للمناهج الدراسية لما قبل الجامعة، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي والذين يستعدون لأداء امتحانات نهاية العام، الدخول هنـــــا ومتابعة شرح الدروس والاختبارات.

بوكيلت الثانوية الأزهرية

وهو عبارة عن مجموعة من نماذج الامتحانات التي تهدف لإعداد الطالب لدخول اختبارات الثانوية العامة، ويمكن الدخول إليها من هنـــــــا.

وهي تنقسم إلي 3 أنواع بوكليت اللغة العربية، بوكليت العلوم الشرعية، وبوكليت العلوم الثقافية.