بعد تعرض مسؤول علاج الصحفيين لوعكه صحية.. عبدالمجيد: "اطمئنوا مش كورونا"
كتب:
أحمد البهنساوى
03:29 ص | الخميس 11 يونيو 2020
تعرض أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، لوعكة صحية وأجريت له التحاليل اللازمة، وتبين سلبيتها لخصوص فيروس كورونا، وأظهر التقرير المبدئي، تعرضه لحالة إجهاد فقط.
وقال عبدالمجيد، إن ما أتعرض له مجرد أجهاد، بسبب قلة عدد ساعات النوم، ومتابعته لملف كورونا للأعضاء وأسرهم، خلال الأشهر الثلاث الماضية.
وتابع عبدالمجيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": ثلاثة أشهر من القتال، ليل نهار، محاصرة لكوفيد اللعين، مصارعته في أجساد زملاء وأسرهم، تمكن من النفاذ إليهم، الحمد لله في معظم الجولات انتصار، وحصار لذلك اللعين، لكن القلب لم يحتمل عمل 21 ساعة في اليوم، ونوم ثلاث ساعات فقط، جسدى أجهده مشاركة زملاء آلامهم وأوجاعهم، يعلم الله مداها، لكن الله سلم، بفضل دعوات المحبين والمخلصين، وعكة ناتجة عن الإجهاد الحاد، وإن شاء الله تمر بسلام؛ لنواصل معًا القتال على الجبهة، أثق في رعاية الله، الإرادة فولاذية، لا داعي للقلق.. اطمئنوا.