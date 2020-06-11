بعد تعرض مسؤول علاج الصحفيين لوعكه صحية.. عبدالمجيد: "اطمئنوا مش كورونا"

تعرض أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، لوعكة صحية وأجريت له التحاليل اللازمة، وتبين سلبيتها لخصوص فيروس كورونا، وأظهر التقرير المبدئي، تعرضه لحالة إجهاد فقط.

وقال عبدالمجيد، إن ما أتعرض له مجرد أجهاد، بسبب قلة عدد ساعات النوم، ومتابعته لملف كورونا للأعضاء وأسرهم، خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وتابع عبدالمجيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": ثلاثة أشهر من القتال، ليل نهار، محاصرة لكوفيد اللعين، مصارعته في أجساد زملاء وأسرهم، تمكن من النفاذ إليهم، الحمد لله في معظم الجولات انتصار، وحصار لذلك اللعين، لكن القلب لم يحتمل عمل 21 ساعة في اليوم، ونوم ثلاث ساعات فقط، جسدى أجهده مشاركة زملاء آلامهم وأوجاعهم، يعلم الله مداها، لكن الله سلم، بفضل دعوات المحبين والمخلصين، وعكة ناتجة عن الإجهاد الحاد، وإن شاء الله تمر بسلام؛ لنواصل معًا القتال على الجبهة، أثق في رعاية الله، الإرادة فولاذية، لا داعي للقلق.. اطمئنوا.