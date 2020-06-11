"الري": لدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق في مفاوضات سد النهضة

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن مفاوضات سد النهضة، ما زالت مستمرة في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري، معربا عن أمنياته خلال الأيام المقبلة، أن تصل المفاوضات إلى نتيجة مختلفة وإيجابية، عن الانطباع السابق، وأن تصل جميع الأطراف إلى اتفاق محدد، بخصوص ملء سد النهضة، مؤكدًا أن النقاشات والمفاوضات، لا تعتمد على الانطباعات، وإنما الحقائق والنتائج، التي تخرج بها النقاشات.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة " إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن مصر حريصة على دعم أي سُبل تؤدي للمفاوضات، لتحقيق مصالح الدول الثلاث المشاركة في المفاوضات، مؤكدًا أن الجانب السوداني، كان حريصا على عودة المفاوضات للوصول إلى حل مع الجانب الأثيوبي، وتحقيق توافق بين جميع الأطراف، لهذا استجابت مصر لدعوة برعاية رئيس الوزراء السوداني، أملا في الوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أنه من الصعب الآن، وصف الاجتماعات إنها إيجابية، أو تخطو خطوات إيجابية، لكننا نثبت حسن النية، ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق، "ندعم أي دعوة للتوافق، وكل طرف من الثلاثة يسعى في المقام الأول لتحقيق مصالحه".