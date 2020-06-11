تطوير شوارع وتسليم أراضي ومساكن في جولة محافظ البحر الأحمر المسائية

أجرى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، جولة مسائية أمس الأربعاء، لعدد من شوارع وميادين مدينة الغردقة،َ تفقد خلالها الشاطيء العام "شاطئ 4"، ووجه بسرعة البدء في تطويره، ومر على شاطئ السواقي، والمنطقة الصناعية، وميدان سنزو، تمهيدا للبدء في تطويره، وتفقد مساكن بديل العشوائيات.

أسفرت جولة المحافظ، عن التشديد بسرعة تسليم المساكن البديلة للعشوائيات، واستكمال تطوير الممشى السياحي، وأمر برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وإزالة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ووجه برفع مخلفات البناء، واستغلال ساعات حظر التجوال، في تكثيف حملات النظافة، وعمليات تطهير وتعقيم الشوارع.

كما أصدر قرارا بإعادة تسمية وترقيم شوارع مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم.

كما أعلن محافظ البحر الأحمر، خلال جولته التفقدية، أنه تابع مناشدات واستغاثات أبناءه من شباب المحافظة، على مواقع التواصل الاجتماعي، واستجاب لها ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم أراضي الشباب 2008، برأس غارب تمهيدا لتسليمها للمستحقين خلال أيام.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورئيس جهاز التعمير بالمحافظة، ورئيس فرع المقاولون العرب، وسكرتير مدينة الغردقة ورؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة.