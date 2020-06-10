البحر الأحمر تعلن تنسيق الثانوي واستثناء حلايب وشلاتين من المجموع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تنسيق المرحلة الثانوية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وحقق قسم البترول بالمدرسة الثانوية الصناعية (خمس سنوات) برأس غارب أعلى مجموع (260) درجة يليها الثانوية العامة (240) درجة، مع استثناء مدارس حلايب وشلاتين من شرط المجموع للالتحاق بالثانوية العامة.

وصدق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، على تنسيق القبول بالثانوي العام والفني للعام الدراسي 2020-2021 تحقيقا لمبدأ استيعاب جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة هذا العام للصف الأول الثانوي سواء العام أو الفني وبالرجوع إلى المجموع التكرار لمجموع الطلاب.