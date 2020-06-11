عضو مجلس الأطباء: نسبة الوفيات بين أعضائنا بكورونا بلغت 6.3%

كشفت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نسبة وفيات الأطباء، وصلت إلى 6.3%، مشيرة إلى أنهم رفعوا مطالبهم لوزارة الصحة، بإعفاء الأطباء كبار في السن، أو الحوامل أو الأطباء الذين لديهم أمراض مزمنة.

وقالت سلامة: "يجب الحفاظ على الفرق الطبية، يجب إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، عن التعامل مع مرضى كورونا، حيث أن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة، وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء، أن يساهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى".

وأشارت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن النقابة دعت إلى ضرورة عمل مسارات مختلفة، للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا، عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى، أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى، لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم إلى مكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين، والفرق الطبية.

وشددت على ضرورة مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة، بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي.