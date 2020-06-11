للزراعيين.. 9 خدمات يقدمها مشروع علاج لمواجهة أزمة فيروس كورونا

قال المهندس محمد الشورى أمين عام نقابة الزراعيين، إن إدارة مشروع العلاج، اتخذت عدة قرارات، لتوفير العديد من الدعم لأعضائها، حال الإصابة بفيروس كورونا.

"الوطن" ترصد أبرزها:

1- فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج المخفض "نظام ب" مجانا بدون رسوم، يقتصر فقط على رسوم استخراج الكارنيه، ودليل المشروع، بما يتيح الاستفادة بأقصى تخفيض على خدمات الأشعة والتحاليل والفحوصات المختلفة، وكل الخدمات العلاجية.

2- مساهمة المشروع بنسبة من الحد الأقصى للعلاج، 17000 جنيه خلال العام، بمستشفيات العزل سواء المستشفيات المشتركة بالمشروع بموجب خطاب تحويل من النقابة، أو المستشفيات غير المشتركة بالمشروع، بموجب تقديم الفواتير والتقرير الطبى، واعتمادها كمصاريف علاج.

3- المشروع يتحمل نسبة 25% وبحد أقصى 200 جنيه من قيمة تحليل مسحة كورونا، بموجب إيصالات يتم تقديمها للنقابة.

4- يسمح بعمل أشعة مقطعية على الصدر، مقابل 200 جنيه لعضو المشروع بموجب كارنيه العلاج، والتحويل ومشتركى مشروع (ب) سعر التعاقد 400 جنيه فقط، بدلا من التكلفة الفعلية، التى قد تصل تكلفتها إلى 1000 جنيه.

5- تم الاتفاق مع مجموعة من الاساتذة والاستشاريين للاستفسار والعرض وابداء الراى فى التحاليل والاشعات يسدد عضو المشروع ومشتركى مشروع ( ب) و مبلغ 70 جنيها فقط مقابل الكشف بدلا من التكلفة الفعلية والتى قد تصل الى حوالى 400 جنيه.

6- يسدد عضو المشروع بموجب الكارنيه والتحويل، 100 جنية فقط، بينما يسدد عضو نظام (ب) المخفض بموجب الكارنيه 200 جنيه فقط.

7- يسدد عضو نظام (ب) المخفض بموجب الكارنيه، 224 جنيها فقط، بدلا من التكلفة الفعلية، التي قد تصل لأكثر من 1000 جنيه.

8- يسدد عضو المشروع بموجب الكارنيه، والتحويل 120 جنيها فقط فى بعض المعامل.

9- المشروع يدعم عمل التحاليل المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه بفيرس كورونا، وتقدم للعضو دون الحاجة لتوصية من الطبيب المعالج.