رئيس مدينة سفاجا: تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بتكلفة 12 مليون جنيه

تفقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، المجزر الآلي يرافقها المهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر عملية تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بمدينة سفاجا.

كما تفقدت رئيس المدينة عملية إنشاء المبنى الإداري لإدارة التموين لمتابعة أعمال إنشاء مبنى ومكاتب حديثة للمساهمة فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أشارت المغربي في تصريح صحفي اليوم، إلى أن العملية تسير بخطوات ثابتة حيث يشمل التطوير انشاء صالة للذبح الحديث، و خزان مياه وخزان حريق ومحطة معالجة ومبنى إداري ومحرقة وثلاث عنابر للذبح وتخصيص طريق للخدمة للخروج والدخول لفصل خروج اللحوم النظيفة واللحوم النفايات. موضحة أنه من المنتظر التسليم خلال أربعة أشهر.

وأكد حسني منصور، أن جهاز التعمير يشرف على تطوير المجزر والذى يقع علي مساحة 2850 متر مربع ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.