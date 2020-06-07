رئيس مدينة سفاجا تشدد على الالتزام بمعايير الجودة في رصف الطرق

تفقدت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، عدد من شوارع وأحياء المدينة التى يجرى رصفها ، يأتى ذلك فى إطار سلسلة جولاتها لمتابعة أعمال الرصف للتأكد من تطبيق معايير الجوده وكذلك الإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأهالى بمختلف المناطق وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

شملت جولة "المغربي" تفقد منطقة منخفض التكاليف لمتابعة أعمال الرصف الجارية بها، حيث وجهت مهندسى الشركة المنفذة بمراجعة عمليات الرصف وصيانة وترميم القطوعات العرضية والفواصل وكذلك تغطية المطابق و بالوعات الصرف الصحى وتنفيذها وفقاً لمنسوب كل منطقة حتى لاتتراكم المياه بتلك الشوارع كما أكدت أيضاً على تلافى جميع الملاحظات والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن.

وواصلت" رئيس المدينة" جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بعدد من شوارع المدينة مؤكدةً أنه سيتم دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التى تم رصفها لإستكمال هذه الأعمال بها فى حال اكتمال توصيل شبكات المرافق بها لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى.