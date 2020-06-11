خبير: مصر تعتبر أمنها الغربي خط أحمر لن تسمح بتهديده

قال الدكتور جمال مظلوم الخبير الاستراتيجي، إن مصر تدعم قائد الجيش الوطني في ليبيا، المشير خليفة حفتر، كونها ترى أن الجيش الوطني هو أكبر جهة تحافظ على أمن واستقرار الدولة، وجميعنا يعرف أن الذي يحاوط طرابلس في الوقت الحالي، كلها جماعات إرهابية، وإسلامية متطرفة، مشيرا إلى أن مصر تبذل مجهودا لمساعدة قائد الجيش، لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، موضحا أن مصر تعتبر أمنها الغربي خط أحمر، ولن تقف مكتوفة الأيدي، أمام أي تهديد يهدد أمنها، و"هذا كان كلام صريح وواضح على لسان رئيس الدولة".

وأضاف"مظلوم" لـ"الوطن"، أنه لو رأت القيادة السياسية وجود تحركات أو أحداث داخل ليبيا تهدد أمن واستقرار مصر، فمصر لن تقف مكتوفة الأيدي، فإذا ما تم رصد تسلل بعض أعضاء بؤرة إرهابية ما، وأرسلوا سيارات إلى مصر، ورصد من أين يأتون، سيتم القضاء عليهم في أماكنهم، ومن يقف وراءهم.

وتابع مظلوم، أن مصر تتابع جيدا ما يحدث في الداخل الليبي، وهناك أجهزة معلومات، ووسائل كثيرة للحصول على المعلومات، مضيفا: "للعلم عام 1967، كنا نعرف ما يحدث في القواعد الإنجليزية والأمريكية الموجودة في ليبيا، وهذا منذ أكثر من 50 عاما، كنا نتابع ما يحدث في قاعدة بنينة ببني غازي، وفي كل القواعد الأمريكية والإنجليزية التي كانت في ليبيا وتشكل تهديدا، وتساعد إسرائيل، أما اليوم فالأمر أصبح أكثر تقدما وتطورا".