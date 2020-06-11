"تعليم كفر الشيخ" تستعد لامتحانات الثانوية.. وتوفر مواصلات للطلاب

عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعلم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعاً مع قيادات المديرية ومجلس الأمناء، وأعضاء مجلس أمناء إدارة بيلا التعليمية، لبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

أكدت كشك، نقل طلاب بيلا لمقر اللجان الـ9 التي تم الاعلان عنها بمدينة كفر الشيخ لأداء امتحاناتهم، مقابل 10 جنيهات.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى تعقيم وتطهير الاستراحات واللجان بشكل دوري، على أن يكون بكل لجنة 14 طالباً فقط، بالإضافة إلى تجهيز 63 استراحة، منها 26 استراحات لرؤساء اللجان وملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة.

كما سيجري توفير المطهرات والكمامات والقفازات. وجرى توقيع بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن، والصحة، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً للامتحانات.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة، 19 ألفا و914 طالبا وطالبة سيؤدون الامتحان في 84 لجنة، كما سيؤدي 30 ألفا و465 طالبا وطالبة امتحان الدبلومات الفنية في 137 لجنة.