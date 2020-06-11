مصرع 20 على الأقل في فيضانات بالصين

لقي عشرون شخصاً على الأقل مصرعهم في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة في منطقة سياحية في جنوبي الصين بعد أمطار غزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، اليوم، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوبي البلاد منذ مطلع يونيو الجاري تسببت بتدمير أكثر من 1300 مسكن ودفعت 230 ألف شخص على الأقل إلى النزوح.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن وزارة الحالات الطارئة، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وفقد شخص واحد في منطقة جوانجتشي.

واجتاحت المياه شوارع مدينة يانجشو الواقعة في وسط تلال، ما يشكل ضربة قاسية لهذه المنطقة السياحية التي تعاني أصلا من توقف الرحلات بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وغمرت المياه أكثر من ألف فندق ومنزل ونحو ثلاثين موقعاً سياحياً، وتم إجلاء السكان والزوار بمراكب.

محاصرة 7 أشخاص في انفجار بمنجم للفحم غربي الصين

حوصر 7 عمال مناجم بعد انفجار منجم للفحم في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أن العمال السبعة حوصروا في الانفجار الذي وقع الساعة 12:29 مساء أمس الأربعاء، في بلدة لونجمن بمدينة هانتشنج، فيما ما تزال أعمال الإنقاذ جارية.