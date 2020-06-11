الدولار يستقر بجميع البنوك في بداية تعاملاته اليومية

سجلت أسعار صرف الدولار، استقرارا سعريا خلال التعاملات اليومية للبنوك المصرية، وسجل الدولار في البنك المركزي للشراء 16.11 جنيه و16.24 جنيه للبيع.

فيما بيع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك إسكندرية والمصرف العربي الدولي والكويت الوطني والأهلي المتحد بـ16.22 جنيه والشراء 16.12 جنيه.

كما سجل سعر الصرف الدولار في كل من البنك العربي الأفريقي والبنك الكويتي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.

وفي السياق نفسه، جاء بنكي البركة والأهلي المتحد الأعلى سعرا لبيع وشراء الدولار ليسجل 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.