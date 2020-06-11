الوزراء يوافق على استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون ينص على استحداث وإنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير "تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون آخر يقضي بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وينص على السماح لمن هم دون سن 21 عاما بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه برسوم رمزية وذلك تمهيدا لعرضهما على مجلس النواب.

وفي تعليق لها توجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل لدعم مشروعي القانونين اللذين يأتيان انطلاقاً من التزام الدولة برعاية النشء وتشجيعاً لهم على تقديم إبداعات متنوعة في مجالات الثقافة والفنون.

وأضافت أن هذه الخطوة تعد إنجازا جديدا يضاف لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وتجسيدا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وأضافت أن مشروعا القانونين يهدفان إلى خلق جيل جديد من المبدعين يحمل لواء الريادة الحضارية المصرية.