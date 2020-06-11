الصين تستأنف السفر مع روسيا في حالة مراعاة متطلبات الوقاية من كورونا

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن بكين سوف تستأنف تشغيل خطوط النقل مع روسيا ورحلات مواطني البلدين شريطة الالتزام الصارم بالمعايير الصحية ومتطلبات الوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" واستقرار الوضع الوبائي العالمي.

وأعربت الخارجية الصينية ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ـ عن أملها في استقرار الوضع الوبائي في العالم.

وردا على سؤال عن موعد استئناف النقل الجوي مع روسيا وفتح الحدود أمام الأجانب، أوضحت الوزارة الصينية، أنه من خلال الالتزام الصارم بالشروط والمتطلبات الوقائية ذات الصلة فإن بكين ستعمل بشكل مشترك مع الجانب الروسي على استعادة الحركة الطبيعية لمواطني البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "آر بي سي" الروسية، نقلاً عن مصدر في شركة طيران كبرى، أن وكالة النقل الجوي الروسية سوف تستأنف رحلات دولية جزئيًا اعتبارًا من 15 يوليو المقبل، بما في ذلك مع الصين.

وقال مصدر في مجال الطيران لوكالة "سبوتنيك" للأنباء، إن وكالة النقل الجوي الروسية تدرس خيارات لاستئناف الرحلات الدولية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، في وقت سابق إنه لا توجد مواعيد محددة لاحتمال استئناف الرحلات الدولية.

ووفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي 7.3مليون حالة، مع أكثر من 416 الف حالة وفاة وأكثر من 3.4 مليون حالة تعافي.

من جانبها، أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 174 حالة وفاة و8779 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان، إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 6532 حالة وفاة و502436 إصابة.

وذكر مركز الطوارئ الروسي، أن 8367 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 261150 شخصا.

وبدأت موسكو تخفيفا جزئيا للقيود التي فرضتها بسبب تفشي كورونا المستجد على مراحل تقضي المرحلة الأولى بإلغاء التصاريح الإلكترونية والسماح للمواطنين بما فيهم الذين تزيد أعمارهم عن "65 عاما" بالتجول دون قيود واستئناف الخدمات وإعادة فتح محلات الحلاقة وصالونات التجميل واستوديوهات التصوير وتأجير المركبات إضافة إلى السماح للمسارح والفرق الفنية بإجراء تدريبات وبروفات.

وأعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن المرحلة الثانية التي تبدا في 16 الجاري تقضي بإعادة العمل في المكتبات ووكالات الاستشارات والدعاية والمتاحف وحدائق الحيوانات وصالات العرض والمطاعم الصيفية بشرط أن لا يزيد عدد زوارها عن 10%.

وقال سوبيانين، إن المرحلة الثالثة التي تبدا في 23 يونيو الجاري تتضمن السماح باستئناف نشاط المجمع الرياضي الاستجمامي الذي يشمل صالات الرياضة والمسابح إضافة إلى رياض الاطفال ومراكز الخدمات الاجتماعية.