الصين ترد على بحث "موعد ظهور كورونا": سخيف وسطحي

انتقدت الصين بحثًا أجرته كلية الطب بجامعة هارفارد، يشير إلى أن فيروس كورونا المستجد انتشر في الصين بأغسطس من العام الماضي، وليس في شهر ديسمبر كما هو معلن عنه.

ووصفت السلطات الصينية، الدراسة التي اعتمدت على الأقمار الصناعية، بـ"السخيف" و"السطحي"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ورصد البحث، صورا بالأقمار الصناعية لأماكن صف السيارات في مدينة ووهان الصينية التي تعد هي بؤرة الوباء الأصلية والتي شهدت تزاحم أمام المستشفيات في أغسطس من العام الماضي.

وأجابت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، على سؤال حول مدى صحة البحث قائلة: "أعتقد أنه من السخيف للغاية، أن نتوصل إلى استنتاج كهذا اعتمادًا على معلومات سطحية مثل الأحجام المرورية".

بجانب تزايد التزاحم، رصد البحث تزايد البحث عبر الإنترنت على المعلومات المتعلقة بالأعراض المرتبطة بكورونا مثل السعال والإسهال، قبل الإعلان عن ظهور الوباء في ديسمبر.

ورفضت الصين الاعتبار بهذا البحث، فيما علق كيث نيل استاذ الأوبئة بجامعة نوتنجهام البريطانية على الأمر قائلًا إنه مثير للاهتمام لكنه لن يأخذنا إلى ماهو أبعد من ذلك.