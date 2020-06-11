عاجل.. وزير الإعلام: موعد الحظر الجديد من 8 لـ4 صباحا.. وفتح المحال لـ6 مساء

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، استقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على أن يصبح المواعيد الجديدة لحظر تجوال سير المواطنين اعتبارا من الأحد المقبل، اعتبارا من الـ 8 مساءً حتى الـ4 صباحا.

وقال هيكل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء الاجتماع، إنه تقرر استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر الشهر الجاري، مؤكدا بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس اعتبارا من أول يوليو.

وأضاف أنه تقرر مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، مشددا على حرص الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، وأن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا، في ضوء تطورات الموقف الطبي، وأن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.

وأوضح أنه سيجرى دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيا في المحافظات الأقل إصابة، وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والمطهرات النظافة الشخصية حرصاً على المواطنين.