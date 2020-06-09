هاني شاكر: بحزن لما الإعلام يستضيف مطربي المهرجانات.. مصر أكبر من كده

هنأ الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الإعلامي محمد شردي، على تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، لأول مرة له.

وقال شاكر، لشردي، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "أنت من الإعلاميين المحترمين على الساحة، وبتدينا أمل إن الإعلام المحترم هيكون أكثر تأثيرا وصدقا ووعيا وتغيير للمجتمع المصري".

وأضاف: "ببارك لك طبعًا على هذا الظهور الذي أسعدني وأسعد كتير من الناس اللي بتحبك أنت شخصيا، وبتحب قناة الحياة وعارفة قيمتك".

وتابع: "أتمنى أن الفترة المقبلة الإعلام ياخد باله إن في حرب مش عسكرية بس، ولكنها حرب نفسية بتحاول إنها تقول للناس إن فن المهرجانات هو المستقبل والمفروض نصدره".

وأتم: "أحزن لما الإعلاميين بيجيبوا هذه النوعية من المطربين وبيفردوا لهم ساعات طويلة، ونسمع كلام وأصوات غير جيدة، مصر أكبر من كده، ولما ناخد قرار في النقابة أتمنى إن الإعلام يساند النقابة".