إقامة مرسى بجوار كنيسة المعادي لتطوير مسار العائلة المقدسة بالقاهرة

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة لمتابعة مستجدات أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

ويشمل التطوير شارع مجمع الأديان خلف جامع عمرو بن العاص، مرورًا بكوبري العاشر إلى كورنيش النيل، متجهًا إلى كنيسة المعادي.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه سيتم إقامة مرسى بجوار كنيسة المعادي خاص بمسار العائلة المقدسة، ووجهت نائب المحافظ بعمل مظلات على طول طريق المسار إلى المعادي، إضافة إلى ضرورة تلاكيب بلاط لأرضية الممر بين كنيسة أبي سرجة ودير القديسة بربارة.

وشددت "عبدالمنعم" على أهمية متابعة أعمال التشجير والإنارة والنظافة عند مجمع الاديان، وأبدت بعض الملاحظات على أماكن دورات المياه داخل ساحة جامع عمرو بن العاص، وأكدت وضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

شارك فى الجولة اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة.