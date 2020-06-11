عاجل.. وزير الإعلام: استمرار قرار تخفيض العمالة في الجهات الحكومية

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، اتخاذ الحكومة قراراً باستمرار قرارات تخفيض حضور العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، على أن يكون لكل وزير تقرير الإجراءات الخاصة بالعمل في الجهة الخاصة به.

بدء تطبيق مواعيد الحظر الجديدة من 30 يونيو الجاري

وأضاف "هيكل"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أنَّ مواعيد حظر التجوال الجديدة من 8 مساءً حتى الرابعة صباحاً، وستبدأ من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء 30 يونيو.

السماح للنوادي الرياضية ببدء تلقي الاشتراكات من المواطنين من 15 حتى 30 يونيو

وأوضح وزير الإعلام، أنَّ اللجنة قررت استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة، كما قررت اللجنة السماح للنوادي الرياضية في بدء تلقي الاشتراكات من المواطنين من 15 يونيو حتى 30 يونيو، على أن يتمّ استغلال تلك الفترة في رفع كفاءة المنشآت، وتطهيرها خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أنَّ اللجنة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً، وفق الضوابط والشروط الصحية، ومتابعتها يومياً حرصاً على سلامة الطلاب.