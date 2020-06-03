"بلاش تسخني" و"اطلع فاصل عاوز أشرب".. إفيهات وزير الإعلام حاضرة على الشاشة

رغم المعلومات الدقيقة التي أدلى بها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وشرحه المفصل والمطول لظروف عمل اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك كشفه التفاصيل الكاملة لكيفية تأسيس وزارة الإعلام وطرق العمل بها حاليا، منذ توليه المنصب في 22 ديسمبر 2019 وحتى الآن، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، إلا أن الحوار لم يخلُ من الإفيهات من جانب الوزير، والتصريحات التي قد تبدو في مجملها مداعبات للمواطنين وللإعلامي.

فعند حديث هيكل، عن التحديات التي واجهها بعد توليه وزارة الإعلام مباشرة، وأنه لم يجد مكانًا يذهب اليه نظرًا لعدم وجود مقر للوزارة، وكذلك عمله في الوزارة منفردًا لمدة شهرين وأنه كان الموظف الوحيد في الوزارة من ديسمبر وحتى فبراير الماضي، اندهش الإعلامي من تصريحات الوزير، وتغيرت ملامح وجهه دليلا على الاستعجاب، فمازحه الوزير: "مالك فيه إيه، إنت شكلك جاي عاوز تعمل حوار على الطاير وتمشي".

وعندما قاطع الإعلامي، الوزير خلال حديثه عن كيفية الاحتفاظ بوظيفة رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي رغم تعيينه وزيرا للإعلام، ومتابعة ومباشرة عمل الوزارة من مكتبه بمدينة الإنتاج الإعلامي، رد الوزير مازحا: "لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده، لسه هحكيلك أهو، يعني أشتغل من البيت يعني، ما قولنا أن مكنش فيه مقر للوزارة، الشغل من البيت صعب أوي ووحش".

وفي منتصف حوار الوزير مع تامر أمين، بدا الإعلامي وكأنه يريد من الوزير التوقف من أجل الخروج لفاصل، فمازحه الوزير، قائلًا: "شكلك عاوز تطلع فاصل، اطلع يلا للفاصل بتاعك ونرجع نخلص، عشان عاوز أشرب ميه"، فيما قام الوزير بنفسه بإعلان الخروج للفاصل على الهواء.

وفي موقف آخر، ظل أسامة هيكل، يسرد المهام الوزارية المكلف بها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها الحفاظ على الأخلاقيات وسمات الشخصية المصرية واحترام ذلك في الإعلام، ووجه حديثه لتامر أمين، "تعرف إيه هي سمات الشخصية؟"، وكان الرد الطبيعي عليه من الإعلامي: "إيه هي يا فندم"، أملًا من الوزير أن يشرحها، ففاجأه الوزير مداعبًا إياه قائلًا: "يعني أنا بسألك عشان تجاوبني بـ إيه هي؟".

وخلال حديث الوزير، عن أهمية المعلومات للمواطنين والإعلاميين على حد سواء، مازح الوزير الإعلامي قائلًا: "إحنا وقفنا أول فاصل اللي فات عشان عطشت، دلوقتي أنا عطشت تاني، فنخرج لفاصل عشان نشرب، فزي ما أنا بعطش بقى ومحتاج أشرب، المواطن محتاج للمعلومات زي ما انت وأنا محتاجين كوب المياه، لو أنا مش مليت الكوب المياه للمواطنين، هييجي غيره ويملاه بالمعلومات الهدامة".

فيما وجه الإعلامي مقترحا للوزير من أجل استعراضها أمام اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والخاصة بسبب عدم اتخاذ إجراء بالحظر الكامل خلال أيام العيد، وكانت رسالة الإعلامي، "عاوزك تدخل تقولهم ليه معملناش كده"، فرد عليه مازحًا: "لا بقولك إيه .. بلاش تسخني، وبعدين إحنا عملنا مرتين حظر كامل في أزمة كورونا من غير ما المواطن ما يحس ولم نُعلن عن ذلك".

وفي نهاية حوار الوزير مع الإعلامي، تقدم تامر أمين بشكر الوزير على إتاحة الفرصة للحوار، وقال له "أنا عارف أني ممكن أكون تعبتك معايا"، فرد: "أه تعبتني بصراحة"، فمازحه الإعلامي، "عاوز حواراتك القادمة وأسلوبك في الكلام مش يتغير ويكون بنفس الجرأة وكأنك واخد حبوب الشجاعة"، فرد الوزير: "أنا كده في كل حواراتي، مش بعرف أغير طريقة كلامي".