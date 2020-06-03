وزير الإعلام: والله العظيم لو علمنا حظر كلي يوم واحد هيحصل أزمات كبيرة

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، سبب عدم اتجاه الحكومة بفرض حظر كامل طوال أيام العيد أو في أي فترة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا: "والله العظيم لو علمنا حظر كامل يوم واحد وقولنا محدش يتحرك خالص خالص، هيحصل لينا مشاكل وأزمات كبيرة جدًا جدًا"، موضحًا أنه في الحظر الجزئي تم استثناء المخابر ومحلات البقالة والصيدليات والدليفري من الحظر حتى لا يشعر المواطن بأي خنقة، "إحنا في حظر جزئي ونشعر بخنقة، أمال لو عملنا حظر كلي كان هيحصل إيه بقى؟".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أنه كان واحدًا ممن طالبوا بفرض حظر كلي في آخر أسبوع بشهر رمضان الماضي وكذلك أسبوع في عيد الفطر، ولكن عندما تم مناقشة الأمر وجدنا أن الأمر غاية الصعوبة، "مش هنعرف نجيب حاجتنا الأساسية، لو قولنا بعد يومين هنعمل حظر كلي هتلاقي كل الناس تكالبت على المحلات لشراء وتخزين المنتجات"، كما أن وزير التموين له حسابات أخرى، وكذلك وزير الداخلية، والقرار النهائي يتم اتخاذه بمنهج علمي.

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أنه كان من الممكن فرض حظر كلي في أسبوع العيد والمواطنين هم من كانوا يطالبون بذلك، ولكن وجدنا أنه يؤدي إلى مشاكل أكبر، فكان الحظر الجزئي أفضل سيناريو، كما استعرضنا نماذج من دول فرضت حظر كلي وأخرى جزئي ودولًا لم تفرض حظر من الأساس، ووجدنا أن عدد الإصابات في الدول الثلاثة متقاربه، "اللي قاعد في البيت ومصاب ممكن يأذي مراته وأولاده وممكن جيرانه، واللي بينزل الشغل ممكن يصيب أصدقائه والمحيطين به".

وأشار هيكل، إلى أن الفيروس سريع الانتشار، ولا توجد هناك معلومات دقيقة عنه حتى الآن، "حتى بوابات التعقيم، ما أنت لما تغرقني بكلور و مواد كيماوية وواحد مصاب دخل قعد معايا ما هو هينقل الفيروس عن طريق النفس، إيه اللي يمنع النفس ده هي الكمامة لازم تكون نمط حياة ولا يصح التنازل عنها، كمان النظافة دي وسائل فعالة أكتر من كلمة الحظر".